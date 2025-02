Tatá Werneck lamenta morte da avó: Virou a estrela mais perfumada e cheia de laquê

Na noite da última segunda-feira, dia 17, Tatá Werneck lamentou a perda da avó, que morreu aos 89 anos de idade. A apresentadora do Lady Night separou um espaço no feed de seu perfil no Instagram para dedicar uma homenagem a Vera, falando sobre a dor do luto.

A artista compartilhou um clique da avó e usou a legenda para escrever um emocionante texto de despedida, em que começou dizendo:

Vovó partiu. Virou a estrela mais perfumada e cheia de laquê. Impecável. Digna. Elegante. O mesmo cheirinho, desde sempre. Tava animada pra comemorar seus 90 anos. Mas a gente não sabe de nada. E Deus sabe de tudo. E tenho a sorte de ter uma família com muita fé. Agradeço a Deus por permitir que fosse cumprida a ordem natural da vida.

Tatá completou:

Os avós vão embora antes e deixam a gente cheios de saudade. Eu honro a sua passagem pela vida, vozinha. Chorando que nem uma capivara ainda. Mas grata a Deus! Prometo fazer as unhas. E rezar por você todos os dias. E sempre trabalhar pra não depender de ninguém. E pode deixar que ficarei longe da sua cristaleira. Deus te receba com todo amor que há. Te amo. Obrigada. Não tenho mais avós e avôs no plano físico. Sinto que hoje foi o dia em que amadureci.

A apresentadora ainda exibiu um registro de sua avó segurando Clara Maria quando ainda era bebê no colo e escreveu:

Minha avó era muito gata. Dia de oração por aqui e agradecimento pela oportunidade de ter tido avós MARAVILHOSAS.