Consórcio dá apoio a Ribeirão Pires e busca nova escola do Sesi

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC participa da articulação para instalação de uma nova escola do Sesi (Serviço Social da Indústria) na região, especificamente na cidade de Ribeirão Pires, que atende também alunos de cidades vizinhas, como Mauá e Rio Grande da Serra. Em 2020, a unidade do município precisou ser fechada após deslizamento de terra registrado na área, sendo as aulas realizadas em um prédio privado.

Em reunião na tarde desta segunda-feira (17) na sede da Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo), na Capital, o vice-presidente do Consórcio ABC e prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), apresentou ao presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, uma área para instalação da unidade.

A agenda foi articulada pelo secretário-executivo do órgão intermunicipal e presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Aroaldo da Silva. Também participaram do encontro o presidente do Conselho Nacional do Sesi, Fausto Augusto Júnior; a especialista de projetos no Sesi, Fabiana Florentino de Oliveira, que também integra o conselho nacional da instituição; além de demais integrantes da discussão sobre o tema.

Esta é uma demanda antiga. A escola Sesi em Ribeirão Pires funcionou por anos no bairro Panorama. Os alunos, então, passaram a ser atendidos em prédio de uma universidade privada no município. No mesmo ano, o Sesi chegou a comunicar que encerraria as atividades na cidade por falta de um local para as aulas, já que o funcionamento estava sendo realizado em um imóvel alugado no Centro.

Na reunião desta segunda-feira, o prefeito Guto Volpi indicou uma área municipal no bairro Santa Luzia. Com isso, o Sesi sinalizou a permanência na cidade e encaminhamento das atividades para este novo prédio. “A gente estava nesta luta há muito tempo. Apresentamos aqui hoje uma solução e estou muito feliz por isso. Em breve, teremos mais novidades e avanços nesta pauta”, afirmou o vice-presidente do Consórcio ABC.

Segundo o Sesi, a unidade de Ribeirão Pires possui caráter regional, visto que recebe alunos também de Rio Grande da Serra e Mauá. “Hoje foi um passo muito importante dado para mantermos o serviço na região e, com isso, oferecer, ou até mesmo ampliar, a capacitação de nossos jovens com ensino de qualidade. Saímos daqui hoje otimistas e com esperança de tirar esse projeto do papel o quanto antes”, afirmou o secretário-executivo da entidade regional.

LEIA MAIS:

Ribeirão e Sesi rompem acordo para restauro da Fábrica de Sal