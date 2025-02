Camilla detona Vitória Strada em conversa no 'BBB 25': 'Eu votava nela'

A formação do Paredão no Big Brother Brasil 25 na noite de domingo, 16, provocou uma reviravolta nas alianças do jogo. Camilla, uma das participantes, desabafou sobre a estratégia de voto de Vitória Strada e afirmou que se sentiu exposta. "Eu não precisava receber voto de ninguém agora. Não precisava receber mira de ninguém agora. Só recebi para poder me expor", criticou a sister, que garantiu que não se arrepende da sua postura na casa.

Na conversa com outros brothers, Camilla destacou que sua prioridade mudou e que não pretende mais se comprometer por terceiros. "Esquece. Eu não vou mais me comprometer com ninguém por conta de ninguém. Meu aliado aqui, minha prioridade, é a minha irmã", afirmou. Ela também reforçou que a única pessoa que demonstrou lealdade foi Gracyanne Barbosa.

Entenda o que ocorreu

A tensão entre Camilla e Vitória começou após a atriz votar em Dona Delma na berlinda, o que foi interpretado como uma estratégia individual, e não coletiva. Thamiris também criticou a postura da aliada, alegando que ela deveria ter votado em Guilherme para proteger o grupo. "Em vez dela votar no Guilherme para me defender, ela vota na Dona Delma. Ela não pensou em mim, só nela", disparou Thamiris.

A briga ganhou ainda mais repercussão quando Camilla enfatizou que, se soubesse da decisão de Vitória antes da votação, também teria mudado seu voto. "Se aquele voto que a Vitória deu na Del Delma tivesse mudado, eu teria mudado meu voto porque eu não votaria em você", disse para Guilherme.

Em outro momento do desabafo, Camilla foi ainda mais direta sobre sua decepção com a aliada. Durante uma conversa com Vinícius, a sister reforçou sua frustração com Vitória e declarou que teria votado nela caso a dinâmica do Paredão fosse diferente. "Se ela fosse o número 3, eu votava nela", disse Camilla, se referindo à posição de prioridade na escala de alvos da votação.

O resultado do paredão entre Mateus, Aline e Guilherme será anunciado ao vivo na próxima terça-feira, 18, durante o programa na TV Globo.

