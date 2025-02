'BBB 25': ex-BBBs comandam o júri do Sincerão nesta segunda; saiba como será a dinâmica inédita

Nesta segunda-feira, 17, o BBB 25 promete uma reviravolta no jogo com uma dinâmica inédita no Sincerão. Pela primeira vez, ex-participantes do reality assumirão o papel de jurados, determinando as consequências que os brothers enfrentarão durante a atividade.

O trio responsável pelo veredito será formado por Babu Santana (BBB 20), Fernanda Bande (BBB 24) e Arthur Aguiar (BBB 22), jogadores que já vivenciaram intensos embates no programa e agora terão a missão de decidir quem se saiu melhor nos duelos da noite.

Como será a dinâmica

No Sincerão desta semana, cada participante deverá escolher um adversário para enfrentar em um duelo de argumentos. Os dois ficarão posicionados em bases opostas e terão a chance de defender seus pontos de vista. O desempenho de cada um será julgado pelos ex-BBBs, que estarão acompanhando tudo diretamente da sala da casa - sem serem vistos pelos confinados.

Se o desafiante não convencer, ele receberá o título de pipoqueiro e sofrerá uma punição. No entanto, caso se saia melhor no embate, será o adversário quem levará a consequência.