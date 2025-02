Colégio Singular comemora aprovações no curso de Medicina

A divulgação das listas de aprovados no curso de Medicina estão em ritmo acelerado e nelas já figuram estudantes do Colégio Singular e do cursinho Singular Anglo, com unidades localizadas no Grande ABC. Até o momento, são 71 aprovações, sendo 12 em universidades públicas.

O preparatório das unidades ocorre em período integral, com até 70 horas semanais, entre aulas e atividades complementares, tutorias personalizadas, treinamentos para as questões discursivas, simulados, aulas de redação para os vestibulares de Medicina e de habilidade de alta complexidade.

Dois alunos do Colégio Singular conquistaram ainda vagas diretas do Ensino Médio. Um deles é Pedro Luiz Zanoli Villela Marques, aprovado em seis universidades e Maria Luiza Cavassani Ramos, que garantiu vaga em cinco instituições.

LEIA MAIS:

Escola presente. Vera Cruz se transformou. Recebeu o Colégio Singular. E a Faculdade de Engenharia Industrial.