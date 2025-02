BBB25: na casa, brothers conversam sobre formação do próximo paredão

Com a Prova do Líder rolando durante a madrugada desta sexta-feira (14), os brothers que foram eliminados da disputa não tiveram muito o que fazer a não ser conversar sobre o jogo. Pensando na próxima formação do paredão e nos votos da casa, os participantes especularam diversas possibilidades nos quartos.

Renata foi consolada por Maike, João Gabriel e João Pedro após a sister desabafar que estava com medo de ser indicada para o paredão. Os brothers tranquilizaram a amiga e disseram que a casa vai votar no Diogo Almeida, que foi vetado da prova que luta pela liderança.

Em seguida, Renata questionou o posicionamento da dona Delma no jogo: "Vocês acham que a dona Delma está sendo influenciada pelas meninas do quarto?"

E Maike relembrou o incidente da sogra do Guilherme com Vilma, especulando que ela não estaria sendo influenciada: "Eu acho que ela teve aquele negocinho lá e ela não quer votar em outras pessoas. Então, como ela teve aquilo, ela vai votar na dona Vilma. Não é pelo quarto."

Já no outro lado da casa, Delma também fala sobre Renata e Eva aponta que as sisters não tem um grupo certo: "Você vê que elas estão sempre em cima do muro. Elas não mostram o jogo, elas escondem."

Mais uma treta?

Após ser escolhido por Maike para sair da Prova do Líder, Diego Hypólito mencionou que o brother ainda não tem um posicionamento no jogo: "O Maike ainda não se posiciona no jogo e isso não é legal para o público lá fora."

Casal vindo por aí?

Thamiris admitiu para irmã, Camilla, durante a dinâmica da noite, que está interessada pelo João Gabriel. Os dois vêm flertando e ela assumiu que vê o gêmeo com outros olhos.