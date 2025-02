BBB 25: veja quem ainda está na Prova do Líder após 10h

A Prova do Líder de resistência do segue rolando no BBB25! Após 10h, o nono participante a sair da disputa foi Guilherme, que decidiu deixar o provódromo após reclamar de dor de barriga. Pouco depois saiu Mateus e Vinícius na sequência.

Portanto, seguem na disputa pela liderança: Thamiris e Eva.

Antes mesmo da prova começar, João Gabriel e João Pedro foram desclassificados por terem ido ao banheiro após Tadeu Schmidt ter explicado as regras e anunciado que ninguém mais poderia deixar a sala. Além deles, Renata também sofreu a mesma punição por ter ido ao quarto pingar colírio. Além disso, os três foram parar na Xepa do programa.

Após o início oficial da prova, a dinâmica ditava que os primeiros seis eliminados sofreriam uma consequência. Delma foi a primeira pessoas a sair por ter retirado a mão do botão. A sister ficou apenas dois minutos na disputa e acabou abrindo um envelope que dizia que ela estava na Xepa. Depois dela, Maike teve que tirar alguém e escolheu Diego Hypólito. Aline, terceira eliminada, acabou pegando a consequência que a deixava fora da Prova do Anjo.

Diego retirou seu envelope e caiu diretamente no paredão. Irmã do ginasta, Daniele Hypólito foi a quinta a ser eliminada e ficou vetada de receber imunidade. Camilla também mexeu a mão do sensor e teve que sair da disputa. A consequência recebida por ela foi ir diretamente à Xepa. Os próximos a serem eliminados foram Vitória Strada, Vilma e Guilherme.