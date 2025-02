BBB 25: gêmeos expulsos da Prova do Líder se justificam

Os gêmeos João Gabriel e João Pedro foram eliminados da Prova do Líder na quinta-feira, 13, após terem ido ao banheiro durante a explicação das regras. Enquanto a dinâmica do BBB 25 rolava, explicaram que não é a primeira vez que vão ao banheiro entre o anúncio do apresentador Tadeu Schmidt e o início da prova.

LEIA TAMBÉM: BBB 25: veja quem ainda está na Prova do Líder após 10h

Após serem eliminados, ambos se reuniram no gramado e conversaram sobre a prova, junto de Gracyanne e Renata. Na ocasião, João Gabriel afirmou: "Da outra vez eu fui no banheiro também e eles não falaram nada. Agora que eles falaram. Não entendi".

Renata respondeu que esse era o motivo da bronca e da desclassificação: "É como se fosse 'a resistência é a partir de agora'".

Além dos gêmeos, Renata foi desclassificada da Prova do Líder. Os três estão na Xepa por terem desobedecido as regras do programa.

LEIA TAMBÉM: BBB 25: Prova do Líder teve punições, veja quem pegou os envelopes

Um dos gêmeos admitiu ter sentido vergonha da desclassificação. João Pedro retrucou: "Nós só fomos ao banheiro. Não tem que ter vergonha de nada".

Não é a primeira punição que um deles "causa" no reality. João Pedro também foi o motivo da casa cair no Tá Com Nada após a volta de Gracyanne.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais