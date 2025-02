João Pedro, João Gabriel e Renata são eliminados antes do início da Prova do Líder do BBB25

Mais uma resistência para a conta! Nesta quinta-feira, dia 13, começou a Prova do Líder do BBB25, que antes mesmo do jogo já teve três eliminados por desrespeitarem as regras. Duas pessoas já estavam vetadas da disputa: Gracyanne Barbosa e Diogo Almeida.

Antes de começar a prova, Tadeu Schmidt explicou como vai ser a semana do programa. Após a validação do líder na próxima sexta-feira, dia 14, o ganhador já vai colocar cinco pessoas na mira.

Na prova, os participantes tinham que ficar dentro de uma caixa pressionando um botão. Ao longo do tempo os jogadores tinham que ir pegar moedas e voltar antes do tempo acabar. Os seis primeiros eliminados recebem consequências.

Antes mesmo de começar o jogo, os gêmeos João Pedro e João Gabriel foram eliminados por irem ao banheiro antes de sair da casa e Renata foi ao quarto pingar colírio nos olhos. Quando ia rolar o vídeo da explicação da prova, Tadeu deixou claro que ninguém poderia ir mais sair da sala, já que é uma resistência.

Ainda antes do programa ao vivo acabar, Dona Joselma foi eliminada por tirar a mão do botão e escolheu uma consequência: ela continua na xepa.