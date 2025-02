Estado apresenta projeto e ouve críticas sobre concessão da Linha 10-Turquesa

O Estado realizou hoje, em Santo André, a segunda consulta pública sobre a concessão das linhas 10-Turquesa e a futura 14-Ônix, que fará a ligação da região com Guarulhos e a Zona Leste da Capital. Esse foi o segundo, de três encontros. As reuniões tem como objetivo apresentar detalhes do projeto, esclarecer dúvidas e coletar as sugestões da sociedade antes da publicação definitiva do edital de concessão - prevista para setembro. O leilão será em dezembro.

O projeto ferroviário denominado ABC-Guarulhos, que está em fase de estudos técnicos, econômicos e ambientais, prevê a construção de uma nova linha, novas estações e também obras em diversas paradas. A principal intervenção será a construção da linha 14-Ônix, que percorrerá 40 km entre Guarulhos e Santo André, com 23 novas estações, sendo nove no município andreense, além de integração com várias linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Na ocasião, representantes do governo estadual ouviram críticas da sociedade civil em relação ao modelo de gestão do modal ferroviário. Realizado no auditório Heleny Guariba, no Paço Municipal, moradores de diversos municípios do Grande ABC lotaram o espaço e argumentaram que o modelo de concessão poderia precarizar o serviço.

O principal argumento apresentado pela população foi de que a concessão da gestão do modal ferroviário poderia precarizar o serviço de transporte sobre trilhos, tendo em vista que “a empresa visa apenas o lucro e não o bem-estar da população”, dissera.

Já o Estado rebateu que a iniciativa deve melhorar a qualidade do serviço ofertado, com melhorias de infraestrutura nas estações, mais vagões nas linhas e diminuição no tempo de viagem.

O investimento previsto é de R$ 18, 8 bilhões, sendo R$ 5,9 bilhões destinados para Linha 10-Turquesa e R$ 12,8 bilhões para futura Linha 14-Ônix, por meio de PPP (Parceria Público-Privada), com prazo de concessão de 31 anos. A expectativa é que 776 mil passageiros, sendo 552 mil somente na linha 10-Turquesa, sejam atendidos diariamente a partir de 2040.

Ao Diário, Augusto Almudin, diretor da CPP (Companhia Paulista de Parcerias), disse que as audiências públicas são importantes mecanismos para ouvir as demandas da população e ressaltou que além dos encontros presenciais, a população pode participar pela Consulta Pública, disponível até 3 de março.

“Ouvimos as contribuições e estamos sempre à disposição para aprimorar o que está sendo apresentado nas audiências. Especificamente nesta audiência ouve a polêmica sobre a concessão pública, mas estamos seguros do modelo que estamos desenhando no nosso programa de mobilidade urbana. Acreditamos que criar um contrato com incentivos adequados, como é o caso do contrato do lote ABC-Guarulhos, pode melhorar o nível de serviço prestado para a população”, defendeu o diretor.

LEIA MAIS:

Região tem 2,5 m de cabos furtados por dia na Linha-10 Turquesa