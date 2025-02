Trump recebe professor libertado pela Rússia e reitera promessa de acabar com a guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca no fim da noite da terça-feira, 11, o professor Marc Fogel, que estava preso na Rússia havia três anos e meio. Os russos libertaram o americano após negociações lideradas por Trump e pelo enviado especial do governo americano, Steve Witkoff. Fogel estava preso desde agosto de 2021, quando foi acusado de tráfico de drogas ao ser detido com maconha para fins medicinais.

O professor chegou à Casa Branca envolto em uma bandeira dos Estados Unidos e ficou ao lado de Trump durante um breve pronunciamento. "Eu me sinto como o homem mais sortudo da Terra agora", disse.

Trump afirmou que outro americano "muito especial" seria libertado nesta quarta-feira, 12, mas não informou quem seria nem o país onde a pessoa estaria presa.

O presidente dos Estados Unidos não deixou claro se falou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre Fogel. Questionado sobre os termos do acordo, Trump disse que foram "muito, muito justos", mas não informou qual teria sido a contrapartida americana.

Trump disse ainda que "foi muito bem tratado" pela Rússia durante as negociações. "Espero que seja o começo de um relacionamento onde possamos acabar com essa guerra", disse Trump, em referência ao confronto entre a Rússia e a Ucrânia.

Trump também foi questionado por um jornalista se haveria anúncio de novas tarifas nesta quarta. O presidente disse apenas: "veremos".

*Com informações de Associated Press.