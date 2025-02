Vila Pires recebe Circuito Andreense de Empreendedorismo na quarta-feira (12)

O Largo Três de Maio, na Vila Pires, receberá nesta quarta-feira (12) a primeira edição do ano do Circuito Andreense de Empreendedorismo. A iniciativa leva informação e consultoria gratuita para empreendedores que desejam aprimorar a gestão de seus negócios. A ação começa às 10h, com atendimento nos estandes de serviços da Prefeitura e de parceiros, e segue até as 16h. O evento acontece na Avenida Dom Pedro I.

Os visitantes encontrarão estandes da Sala do Empreendedor, que oferece informações sobre regularização de negócios, do Banco do Povo, para dúvidas sobre acesso a crédito, da Escola de Ouro Andreense, com opções de cursos de capacitação, e do CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda), onde poderão cadastrar currículos para oportunidades no mercado de trabalho. Também estarão presentes a Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), a AGG Fiscal e o veículo itinerante do Sebrae.

“Todos estão unidos para trazer oportunidades aos pequenos e médios empreendedores, facilitando o acesso a informações e serviços essenciais. Sabemos que muitos têm dificuldade de deslocamento, então buscamos descentralizar esse atendimento para simplificar a vida desses empreendedores”, afirma o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Criado em 2018, o Circuito Andreense de Empreendedorismo tem como objetivo descentralizar a qualificação empreendedora, levando a iniciativa a diferentes bairros da cidade a cada mês. O programa é realizado pela Prefeitura de Santo André, por meio da Escola de Ouro Andreense e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com o Sebrae-SP, a Acisa e a AGG Fiscal.

Além das edições itinerantes mensais ao ar livre, o programa também promove palestras mensais em unidades da rede municipal de ensino. O calendário completo do Circuito Andreense de Empreendedorismo pode ser consultado em http://acesse.santoandre.br/CircuitoAndreense.