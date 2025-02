Pedro Sampaio comete gafe em post de Lexa e é detonado nas redes sociais

O DJ Pedro Sampaio virou alvo de críticas nas redes sociais nesta segunda-feira (10) após um comentário em um post da cantora Lexa, no qual ela desabafava sobre a morte de sua filha recém-nascida, Sofia. Sem perceber o teor da publicação, o artista escreveu: "Amém! Vem Sofiaaaa", gerando indignação entre internautas.





Lexa havia compartilhado um relato emocionado sobre a perda da filha, que nasceu prematuramente no dia 2 de fevereiro e faleceu três dias depois. No texto, a cantora falou sobre a dor do luto e os momentos difíceis que enfrentou durante a gestação e após o parto.





A reação dos usuários das redes sociais foi imediata. Muitos criticaram a falta de atenção de Pedro Sampaio ao contexto da publicação: "Eu ainda estou sem acreditar que o Pedro Sampaio viu a foto da Lexa e um textão e nem se deu o prazer de ler e comentou aquilo."

"O comentário do Pedro Sampaio na foto da Lexa… APENAS LEIAM AS LEGENDAS, GENTE! Não é tão difícil", disse um internauta. "A vergonha que o Pedro Sampaio passou", escreveu outra pessoa nas redes sociais. "Desnecessário o comentário do Pedro Sampaio na postagem da Lexa, a preguiça de ler a legenda", diz outro comentário.





Até o momento, Pedro Sampaio não se pronunciou sobre o episódio. O comentário já foi apagado da publicação de Lexa, mas os prints continuam circulando e repercutindo negativamente para o artista.