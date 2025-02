Taka decreta luto de um dia por morte de ex-parlamentar

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), decretou hoje luto de um dia em respeito ao falecimento do ex-vereador Antonio Bomfim de Melo. Conhecido como Titio, o ex-parlamentar, com mandatos entre 1997 e 2004, infartou no sábado (8). Ele chegou a ser socorrido à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Quarteirão da Saúde, mas não resistiu. Ele tinha 68 anos.

No ano passado tentou retornar à Câmara diademense ao disputar as eleições no ano passado pelo PL, mas não obteve votos suficientes para se eleger.

A cerimônia de despedida ocorreu ontem na sede do Legislativo de Diadema ao longo do dia. À noite o corpo foi trasladado para uma funerária de São Caetano. No local foi preparado e encaminhado para outra unidade fora da cidade para cremação.

Titio, natural de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, completaria 69 anos no próximo dia 23. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do ex-parlamentar. Sua filha, Larissa Melo, postou uma foto do pai segurando o neto, o pequeno Thomaz Henrique de apenas 1 ano. “Pai, sempre vou lembrar do senhor assim, sorridente. Seu sonho era ser avó e eu realizei esse sonho, nunca deixarei o senhor ser esquecido por ele. Tenho muito orgulho de você pai. Te amo para sempre. Deus, me dê forças”, pediu a jovem.

Taka, além de decretar luto oficial de um dia neste domingo, lamentou a perda. “Homem integro, honesto e trabalhador que por meio os trabalhos sociais, sempre levou dignidade ao povo de Diadema”.