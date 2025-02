Titio, ex-vereador de Diadema, morre aos 68 anos

Morreu neste sábado (8) aos 68 anos, o ex-vereador Antonio Bomfim de Melo, conhecido como Titio. Segundo informações, o ex-parlamentar teria sofrido um infarto e chegou a ser socorrido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Quarteirão da Saúde, mas não resistiu. O velório acontece hoje, a partir das 15h, na Câmara Municipal e a cerimônia de cremação está programada para ocorrer às 19h, na Avenida Goiás, em São Caetano.

Titio iria completar 69 anos no próximo dia 23. Nascido em Santo Antônio De Jesus, na Bahia, foi vereador em Diadema por dois mandatos consecutivos, de 1997 a 2000 e foi reeleito no pleito seguinte, onde atuou na função de 2001 a 2004. Ele ficou conhecido por seu trabalho social no município, principalmente na região do Marilene. No ano passado, o ex-parlamentar tentou voltar à Câmara pelo PL (Partido Liberal), mas não conseguiu se eleger.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Titio. Sua filha, Larissa Melo, postou uma foto do pai segurando o neto, o pequeno Thomaz Henrique de apenas 1 ano. “Pai, sempre vou lembrar do senhor assim, sorridente. Seu sonho era ser avó e eu realizei esse sonho, nunca deixarei o senhor ser esquecido por ele. Tenho muito orgulho de você pai. Te amo para sempre. Deus, me dê forças", pediu a jovem.

O secretário de Assistência Social e Cidadania de Diadema, Eduardo Minas (Progressistas), também prestou homenagem ao ex-vereador. “Lamento profundamente o falecimento do nosso querido amigo Titio do Povo, ex-vereador de Diadema. Sua dedicação à nossa comunidade e seu legado de serviço público nunca serão esquecidos. Neste momento de dor, nossos sentimentos mais sinceros à família e amigos”, descreve trecho da publicação.