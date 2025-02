'Irmão do Jorel' retorna com novos episódios no Max e Cartoon Network

Os fãs de Irmão do Jorel já podem comemorar! A série retorna com novos episódios da quinta temporada a partir de 14 de fevereiro na plataforma de streaming Max e, a partir de 17 de fevereiro, no Cartoon Network. As exibições no canal acontecerão de segunda a sexta às 13h, com reprises às 7h e 20h30. Para quem prefere curtir no fim de semana, os episódios também serão transmitidos aos sábados às 17h30 e aos domingos ao meio-dia.

Nesta nova leva de seis episódios inéditos, Irmão do Jorel e sua família encaram situações inusitadas, que vão desde o caos da tecnologia até viagens internacionais e missões intergalácticas. As aventuras contarão com participações especiais de nomes como MariMoon e Cazé Pecini nos episódios Meme TV e Jorelovers Forever, além do cantor argentino Boom Boom Kid, que também marca presença neste último. Já Sonâmbulo Maneiro traz Evelyn Castro e João Pimenta explorando o universo dançante do baile charme.

Criado por Juliano Enrico, Irmão do Jorel é uma coprodução do Cartoon Network com o Copa Studio. Em 2024, a série celebra 10 anos de seu lançamento, consolidando-se como a produção brasileira mais longeva do canal. Para quem quiser maratonar, os primeiros episódios da quinta temporada e todas as temporadas anteriores já estão disponíveis na Max.

