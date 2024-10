‘Irmão do Jorel’ chega aos 10 anos

O Irmão do Jorel está de volta para celebrar uma década de sucesso. Para marcar a data, o Cartoon Network e a plataforma de streaming Max apresentam o programa especial Irmão do Jorel: Shostners Show. A produção, que estreou no dia 22 de setembro, traz os personagens Irmão do Jorel e Gesonel em uma nova aventura, na qual a dupla busca criar um projeto audiovisual inusitado.

A série Irmão do Jorel teve seu primeiro episódio exibido em 2014 e rapidamente alcançou sucesso e se tornou símbolo cultural. A animação mostra a vida do garoto sem nome, conhecido apenas como ‘Irmão do Jorel’, filho caçula de uma família de acumuladores presa nos anos 1980, que, juntamente com a sua melhor amiga, Lara, enfrenta os desafios da vida, tentando sair da sombra de seu irmão popular, Jorel.

Além do programa especial, a série ganhou mais uma temporada que promete mais aventuras e muita diversão. Em entrevista exclusiva ao Diarinho, o criador da animação, Juliano Enrico, destaca algumas das várias novidades que os novos episódios trazem: “Eu acho que está é muita engraçada (a temporada), muito musical, muito cheia de reviravoltas. Cada episódio é um universo, é quase que um ‘Irmão do Jorel Verso’”, destaca.

O criador ainda dá algumas dicas do que os fãs podem esperar de cada episódio. “A gente já começa com o irmão do Jorel sentindo falta do Tosh (seu cachorro), querendo um novo pet. Aí ele encontra um tiranossauro caramelo. A gente vai ver o irmão de Jorel virando um menino sereio, descobrindo o que é a puberdade. Vamos ver a vovó Juju de volta para a escola, em um colégio de idosos. A gente tem um milhão de coisas. E tem uma conexão entre os episódios, mas, ao mesmo tempo, eles são independentes”, explica.

A quinta temporada terá 23 episódios inéditos – 11 com estreia este mês e 12 com exibição apenas em 2025. Na Max, todos os 11 episódios estão disponíveis desde a sexta-feira (18). Para quem acompanha a série pelo Cartoon Network, os cinco primeiros episódios serão exibidos a partir do próximo dia 21, de segunda a sexta-feira, às 13h. Os episódios seguintes estarão disponíveis a partir de 4 de novembro, com exibição diária também às 13h. No México e na Colômbia, o programa vai ao ar às 17h, já na Argentina e no Chile os episódios serão transmitidos sempre aos domingos, às 19h45.

Emily Hozokawa, de São Caetano, é assistente de direção nessa nova temporada e colaboradora de roteiro em alguns episódios, e destacou a evolução do desenho durante os 10 anos. “Acho que teve um salto. Se você olhar para os personagens, também houve uma evolução em questão da animação, de técnicas, quantidade de cenários que usamos. Então é muito impressionante, porque se você pausa em algum episódio, em algum cenário, você consegue ver os detalhes e microdetalhes muito bem trabalhados”, declara.

Com a produção executiva de Zé Brandão e direção de estratégia de Kids & Animation da WBD Brasil, por Lívia Ghelli, o Irmão do Jorel conquistou o público de todas as idades com seu humor inteligente e personagens carismáticos. A série já se tornou um marco da animação brasileira e continua fazendo sucesso pelo País.