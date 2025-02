VÍDEO: veja o exato momento que o avião cai na zona oeste de SP

Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o exato momento que o avião de pequeno porte tentou fazer um pouso de emergência em meio à avenida Avenida Marques de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). Nas imagens, é possível observar que o trânsito seguia normalmente até que a aeronave cai às 7h18, momento que ocorre uma explosão. É exibido ainda a fumaça que é levantada no momento.





Segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento as informações são de dois mortos, que eram ocupantes da aeronave. Além disso, a queda do avião deixou ainda ainda seis feridos que foram socorridas pelas equipes de resgate mobilizadas.





A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, por volta das 7h15. Conforme informações iniciais, caiu logo em seguida, às 7h18, quando o avião tentava fazer um pouso forçado.





Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu nas proximidades dos Centros de Treinamento do Palmeiras e do São Paulo De acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans), o prefixo do ônibus é 732, da Viação Santa Brígida.





No local, uma cortina de fumaça pôde ser vista até da Marginal Pinheiros. Moradores que estavam na região ouviram um barulho enorme no momento da queda. Também avistaram equipes do Corpo de Bombeiros e da polícia se dirigindo até o local do ocorrido.





Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em São Paulo, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-FEM, na região da Barra Funda.