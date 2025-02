Advogado morto em queda de avião publicou vídeo da aeronave momentos antes

Duas pessoas morreram na queda da aeronave que atingiu um ônibus na Avenida Marquês de São Vicente, Zona Oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). As vítimas eram os dois únicos ocupantes do avião, que tinha como destino Porto Alegre (RS): o advogado gaúcho Mário Louzada Carpena e o piloto Gustavo Medeiros.

Carpena era dono do avião modelo King Air F90, que tem capacidade para até oito passageiros. Horas antes do acidente, ele chegou a publicar em uma rede social o momento da decolagem de uma aeronave com as mesmas características.



O empresário Felipe Russovsky, sócio de Carpena na propriedade do avião, confirmou a identidade das vítimas à colunista Giane Guerra, do portal GHZ.



Tentativa de pouso de emergência

A aeronave decolou do Campo de Marte por volta das 7h15 e, segundo informações preliminares, tentou realizar um pouso de emergência na avenida antes da queda. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades aeronáuticas.