Santos x São Paulo no Paulistão: saiba horário e onde assistir

Santos e São Paulo se enfrentam neste sábado (1º), às 20h30 (horário de Brasília), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. A partida será disputada na Vila Belmiro e pode ser assistida pela TNT e Max.

O Santos, que vive um momento irregular no torneio, soma apenas 4 pontos. A equipe venceu uma partida contra o Mirassol, empatou com a Ponte Preta e perdeu para Palmeiras, Velo Clube e São Bernardo. O time ainda não terá Neymar em campo, já que foi apresentado como novo reforço do Peixe nessa sexta-feira (31).

Já o São Paulo, com uma partida a menos por não ter jogado na primeira rodada, está com 10 pontos, tendo empatado com o Botafogo-SP e vencido Guarani, Corinthians e Portuguesa. Ambos os times buscam a vitória para melhorar suas posições no campeonato e seguir na luta pela classificação.