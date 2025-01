Neymar se apresenta a multidão na Vila Belmiro: 'Vamos viver momentos felizes'

Chamado de príncipe e tratado como ídolo por diferentes gerações de torcedores do Santos, Neymar se apresentou sob chuva a uma multidão de santistas na Vila Belmiro nesta sexta-feira. Depois de assinar contrato no Centro de Treinamento, o novo camisa 10 subiu ao palco, fez um discurso breve para os torcedores e chutou algumas bolas em direção às arquibancadas.

Ele chegou ao CT de helicóptero pouco antes das 17h. Conheceu os novos companheiros, o técnico Pedro Caixinha e se encontrou com o presidente Marcelo Teixeira para assinar contrato curto, de cinco meses, até 30 de junho. Posou para um ensaio de fotos - incluindo algumas com a mulher a filha - e depois foi de carro escoltado à Vila, onde chegou às 18h30.

O atacante subiu ao gramado, porém, só próximo das 20h. Os refletores do estádio se apagaram, foi exibido um vídeo em que Neymar respondia ao "pedido" de Pelé, cuja voz havia sido recriada com inteligência artificial, e ele apareceu após a apresentação de Projota. Era noite e a chuva já havia perdido a intensidade.

O craque santista surgiu com a camisa 10 e faixa na testa, em meio a fogos de artifício e sob o coro em uníssono de mais de 10 mil santistas: "olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar". "Estou muito contente. Vivemos muitos momentos bons no passado, mas tenho certeza que vamos viver mais", foram as primeiras palavras de Neymar.

"Estou muito feliz, rodeado de amigos, família. Obrigado a cada um que faz parte desse momento, aos que acompanham de longe e que a partir de agora vão torcer para o Santos também", acrescentou. Neymar ainda acenou, mandou beijos para a torcida e chutou algumas bolas em direção à arquibancada. "Não vão faltar força, garra, determinação, fé e, obviamente, muita ousadia", prometeu ele, encerrando o discurso.

Ex-jogadores do Santos, como Ricardo Oliveira e Madson, estiveram no estádio e foram exaltados pela torcida. Alguns outros astros mundiais, casos de Suárez, Iniesta, Piqué, Vini Jr., Rodrygo, Falcão e Marta, gravaram recados exibidos no telão da Vila em que desejaram sorte ao jogador.

Segundo o Santos, todos os 12 mil ingressos colocados à venda se esgotaram pouco tempo depois de abrir a comercialização na noite de quinta-feira. Os torcedores compraram as entradas online e pagaram entre R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100. No entanto, a Vila estava cheia, mas não lotada por causa da forte chuva que caiu na Baixada.

Neymar atraiu, para a sua festa, todo o tipo de santista. Entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, foram milhares os torcedores reunidos no entorno da Vila Belmiro e dentro dela para assistir à apresentação do novo camisa 10 nesta sexta. Um dos santistas presente foi João Fábio. Morador de São Caetano, ele disse ter deixado de fazer uma sessão de quimioterapia para ver o ídolo.

"Eu luto contra uma doença que é o câncer. Eu ia fazer quimioterapia, mas larguei, vou viver minha felicidade de hoje. É que nem eu falei pra todos os santistas e outros amigos: nem o câncer me pega. Hoje é o Santos, isso me faz vencer o câncer, essa alegria que eu estou sentindo hoje!", afirmou.

Não se via um evento de tamanha magnitude na Vila Belmiro desde o velório de Pelé. É claro que o ambiente, desta vez, foi diferente, de celebração para o retorno do atacante de 32 anos. Torcedores usaram faixa na testa, máscara, pintaram o rosto, compraram camisas personalizadas e outros produtos, todos alusivos a Neymar.

Um deles foi uma camisa especial com a frase "Eu Vou Mas Eu Volto", que ele disse quando deixara o clube, em 2013, rumo ao Barcelona. Uma reprodução dessa peça agigantada foi estendida no gramado do estádio ao lado do palco.

Foi montada uma força-tarefa para organizar o evento, que atraiu gente de todos os lugares. Foram 500 jornalistas credenciados, de nove países. Pela forte chuva e pela falta de espaço na Vila Belmiro, que está na iminência de ser reformada e ser transformada em arena, a cerimônia foi desorganizada e caótica em alguns momentos.

O Santos convidou 13 artistas, todos identificados com o clube, para se apresentar no palco montado no gramado que apresentou a frase "the prince is back (o príncipe está de volta)". É com esse epíteto que a torcida e o clube têm se referido ao astro. Se Pelé foi Rei, Neymar é príncipe.

Supla, Mano Brown e Projota foram as principais atrações. Os outros convidados eram funkeiros e DJs. Supla cantou "Imagine", sucesso de John Lennon, antes de gritar "cantem" para os santistas desanimados nas arquibancadas.

O show de Mano Brown foi o mais longo - todos os outros cantaram apenas duas músicas. Ele cantou "Umbabarauma", de Jorge Ben Jor, e "Nego Drama", ao lado de Edi Rock, entre outras. O rapper não pisou no escudo do Santos e deu uma bronca em quem fez o contrário. Projota encerrou as apresentações. Cantou "Moleque de Vila" para receber Neymar, que entrou na sequência.

Havia um telão do lado de fora do estádio em frente aos portões 7 e 8, para exibir a apresentação do jogador aos que não conseguiram ingresso. Não haverá mais uma celebração no Pacaembu, como era previsto. A desistência da festa no estádio paulistano, reaberto há cinco dias, se deu por não haver tempo hábil.