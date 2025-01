Região fecha 2024 com menor número de roubos da história

O Grande ABC fechou 2024 com o menor número de roubos de toda a série histórica de divulgação de dados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), iniciada em 2001. No ano passado, os sete municípios contabilizaram 15.542 subtrações de itens gerais e 3.899 de veículos. Na comparação com 2023, as ocorrências de roubo em geral, que incluem os de banco e carga, diminuíram 20%, enquanto o número de veículos roubados caiu 23,6% em um ano (veja os dados por ano na tabela abaixo). A redução recorde na região seguiu a tendência estadual, que também teve a menor média de ocorrências em 24 anos.

Em 2024, São Paulo contabilizou 193.658 casos de roubo em geral e ficou pela primeira vez na história abaixo das 200 mil ocorrências ao final do ano. Para a SSP, a redução no período está ligada às estratégias utilizadas para o combate aos crimes patrimoniais, como uso de ferramentas tecnológicas e valorização profissional.

O tenente-coronel Rodrigo Vilardi, da CAP (Coordenadoria de Análise Criminal e Pesquisa), também associa a diminuição histórica ao aumento de prisões. “Em dois anos de gestão, mais de 389 mil suspeitos foram detidos em flagrante ou por mandado judicial, sendo 201.746 em 2024”, pontuou a SSP.

No Grande ABC, foi registrada em um ano alta de apenas 2,3% no número de prisões. Em 2023, foram 7.605 pessoas presas, enquanto em 2024 esse índice subiu para 7.782 suspeitos detidos.

“Quando a polícia prende esses criminosos, isso impacta diretamente na redução de crimes. A gestão tem trabalhado também com o Poder Judiciário para que os policiais consigam prender procurados da Justiça e capturar infratores que descumprem medidas impostas pela Justiça enquanto cumprem a pena em liberdade”, avaliou o tenente-coronel.

Além dos roubos, o Estado de São Paulo também registrou queda recorde no total de pessoas assassinadas. Os casos de homicídio doloso, quando há intenção de matar, chegaram a 2.517 ocorrências em 2024, sendo que o menor patamar do crime havia sido em 2023, com 2.605 registros. Na região, o menor índice de assassinatos foi contabilizado em 2021, com 102 vítimas, enquanto o maior foi em 2011, com 1.011 – em 2024 foram 139 ocorrências.





OUTROS DELITOS

Os casos de estupro, tanto geral quanto contra pessoas vulneráveis, tiveram em 2024 o terceiro maior registro de casos desde 2001, com 615 ocorrências. O ano com mais notificações foi em 2023, com 629, e o segundo maior da história foi em 2022, com 622. O menor registro de estupros no Grande ABC segue sendo o de 2006, com 155 notificações.

Em relação aos outros delitos contra o patrimônio, como furto geral e de veículos, a diminuição foi de 3,9% e 4,5%, respectivamente. Segundo os dados criminais da SSP, os furtos em geral passaram de 27.155 ocorrências em 2023 para 26.104 no ano passado. Já as notificações de furto de veículos caíram de 9.920 para 9.478 em um ano.