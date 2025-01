Neymar Jr. reclama de voo demorado ao retornar para o Brasil: Não chega nunca

Neymar Jr. já está voltando para o Brasil após assinar contrato com o Santos, time de futebol que o descobriu. Na madrugada desta sexta-feira, dia 31, o jogador publicou um Stories no Instagram reclamando do voo demorado de mais de 20 horas e brincou:

Aqui, avião, não chega nunca! Eu estava longe, hein!

Vale lembrar que o craque teve seu contrato rescindido com o Al-Hilal e vai retornar a suas origens, e mais cedo Neymar publicou uma homenagem ao Santos nas redes sociais oficializando o contrato com o time brasileiro.