Vereador Fabio Lopes é cotado para ser líder do governo em Santo André

O vereador Dr. Fabio Lopes (Cidadania) surge como um dos principais cotados para assumir a liderança do governo na Câmara de Santo André. O nome do parlamentar foi defendido pelo presidente da Casa, Carlos Ferreira (MDB), e ventilado por outros vereadores. O prefeito, Gilvan Junior (PSDB), ainda não definiu quem ocupará o posto e informou que deve ser feito o anúncio até a retomada dos trabalhos legislativos, na terça-feira.

Em entrevista ao Diário, Fabio Lopes afirmou que ainda não conversou com o prefeito sobre o tema, mas que aceitaria o convite com satisfação caso fosse escolhido. “A liderança do governo é escolhida diretamente pelo prefeito. Meu nome foi ventilado por alguns vereadores, defendido pelo presidente da Casa. Se for convidado, aceito o convite com a maior satisfação, mas não conversei com o Gilvan sobre isso”, declarou.

O vereador também destacou que sua prioridade é contribuir para o desenvolvimento da cidade. “Fui eleito para ajudar Santo André. Se receber esse convite do prefeito, o farei com a maior satisfação do mundo”, disse. Segundo ele, a definição deve ocorrer até meados da semana que vem. “Normalmente isso acontece no início de fevereiro. No máximo até o dia 3 teremos a resposta, até porque temos coisas a votar que ficaram do ano passado e passaram apenas pelo primeiro turno”, explicou.

Durante o podcast Política em Cena, do Diário, o prefeito Gilvan Junior ressaltou que a decisão será tomada com a base governista no retorno dos trabalhos legislativos. “A gente vai discutir isso na volta do trabalho legislativo. Fabio Lopes é um bom quadro, um vereador experiente, mas tem outras pessoas na Câmara Municipal. No início do trabalho legislativo a gente deve anunciar esse nome, mas nossa base tem bons quadros, tem gente que tem trabalhado muito pela cidade. Fabio é um deles, que tem se dedicado bastante, foi um grande vereador, é apoiador do governo e, no momento oportuno, junto com os vereadores, a gente vai anunciar”, afirmou o prefeito.

A definição do líder de governo é aguardada com atenção pelos vereadores, já que o cargo é fundamental para a interlocução entre o Executivo e o Legislativo, garantindo a articulação política para a aprovação de projetos prioritários da administração municipal.