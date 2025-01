Otavio Mesquita revela que teve problema no coração e precisou passar por cirurgia

Otavio Mesquita usou as redes sociais nesta quinta-feira, dia 29, para explicar porque anda ausente de seu perfil no Instagram. Através de um vídeo, ele contou que precisou passar por um procedimento cirúrgico no coração após descobrir que estava com uma das coronárias, são artérias que transportam sangue, 95% entupida.

Sobre esse momento delicado, ele contou:

- Eu estava com duas pessoas que eu amo conversando num encontro informal, aí o médico estava lá e perguntou: Como é o teu coração? Como é que está, Mesquita? Eu falei assim: Eu não fiz exame. Como não? Tem que fazer um exame do coração. Aí eu fiz e descobri que eu tinha uma das coronárias 95% tapada, imagina isso! 95%! Podia ter um ataque do coração e ir para o céu. Graças a Deus, eu fiz essa operação.

E continua:

- Estou muito feliz com todos os médicos que me ajudaram. Depois, um dia eu vou fazer uma matéria sobre isso. É importante que você que nunca fez esse exame, faça. Pense nisso. Você tem que cuidar do seu coração, que é o que nos dá alegria, emoção, enfim, descontração e por aí vai, tá bom? Então, gente, é isso. Estou super bem, estou legal, estou numa boa. Não perdi o meu bom humor, não perdi a minha vida, a minha emoção com Deus. E repito, cuidem-se, tá bom? Desculpe ficar aí uma semana longe, mas hoje eu voltei aqui no trabalho e já estou super feliz. Esse coração aqui é meu e é de vocês, tá bom?