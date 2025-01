Santo André terá audiência pública sobre concessão da Linha 10-Turquesa

O governo do Estado anunciou hoje que Santo André vai receber uma audiência pública sobre a concessão das linhas 10-Turquesa e a futura 14-Ônix, que fará a ligação da região com Guarulhos e a Zona Leste da Capital . O encontro será realizado no dia 13 de fevereiro, às 9h, no Paço Municipal. Além dessa, outras duas audiências estão programadas para ocorrer no próximo mês, sendo uma no dia 12, em São Paulo, e outra no dia 14, em Guarulhos, ambas às 9h.

Outra iniciativa publicada no Diário Oficial do Estado foi a abertura da consulta pública, que, assim como as audiências, busca promover a participação da sociedade no processo de concessão à iniciativa privada das linhas ferroviárias.

Segundo o governo estadual, a partir de amanhã os materiais da consulta pública e o espaço para contribuições estarão disponíveis no site da SPI. É necessário baixar e preencher o formulário e enviar o arquivo para o e-mail ppploteabcguarulhos@sp.gov.br até o dia 3 de março. Além da participação presencial no dia das audiências, a sociedade civil poderá acompanhar os eventos ao vivo pelo canal do YouTube do governo do Estado.

O projeto ferroviário ABC-Guarulhos, que está em fase de estudos técnicos, econômicos e ambientais, terá a construção de uma nova linha, novas estações e obras em diversas paradas. A principal intervenção será a construção da linha 14-Ônix, que percorrerá 40 km entre Guarulhos e Santo André, com 23 novas estações, sendo nove no município andreense, além de integração com diversas linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

O lote também inclui a criação de até quatro novas estações na linha 10-Turquesa, além de reforma e reconstrução de outras paradas.

O investimento previsto é de R$ 18, 8 bilhões, sendo R$ 5,9 bilhões destinados para Linha 10-Turquesa e R$ 12,8 bilhões para futura Linha 14-Ônix, por meio de PPP (Parceria Público-Privada), com prazo de concessão de 31 anos. A expectativa é que 776 mil passageiros sejam atendidos diariamente nos dois trechos a partir de 2040.

De acordo com o governo estadual, a publicação definitiva do edital está programada para setembro deste ano, com leilão previsto para dezembro. Na semana passada, o secretário de Investimentos e Parcerias do governo do Estado, Rafael Benini, e o diretor de assuntos corporativos, Augusto Almudin, estiveram na região para apresentar o projeto de concessão e obras do modal ferroviário aos prefeitos Gilvan Junior (PSDB), de Santo André, Marcelo Oliveira (PT), de Mauá, e Akira Auriani (PSB), de Rio Grande da Serra.





NOVAS ESTAÇÕES

As intervenções na linha 10- Turquesa devem ocorrer a partir de 2026. Com a construção de até quatro novas estações, sendo as paradas Bom Retiro, São Carlos/Parque da Mooca e ABC (na antiga Parada Pirelli), além de possivelmente a Pari (investimento contingente), o modal ferroviário ganhará mais 2 km de extensão, totalizando 39 km ao todo. A demanda diária prevista é de 564 mil passageiros em 2040.

Os dois serviços expressos (Santo André-Tamanduateí e Paranapiacaba-Luz) que contemplam a região também deverão receber investimentos de reestruturação e modernização.

Em relação à futura linha 14-Ônix, as nove estações localizadas em Santo André serão: Jardim Irene, Vila Luzita, Macedo Soares, Miguel Couto, Estádio, ABC, Jardim Sorocaba, Hospital da Mulher/Cidade dos Meninos e Parque Oratório/Nevado.

A Prefeitura de Santo André afirmou que a futura Estação ABC/Pirelli da CPTM terá conexão também com a futura Linha 20-Rosa do metrô.