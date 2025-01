Ouro fecha em alta e renova recorde com incerteza à Trump e alívio de dólar e Treasuries

O ouro futuro fechou em alta nesta quinta-feira, 30, e renovou recorde de fechamento, com investidores buscando o ativo seguro em meio as incertezas com as políticas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump. O metal dourado também é apoiado pelo arrefecimento do dólar no exterior e dos juros dos Treasuries.

O ouro para fevereiro fechou em alta de 1,92%, a US$ 2.823,00 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na máxima do dia, a commodity chegou a bater US$ 2.828,00 por onça-troy, maior valor desde outubro de 2024.

Apesar de os comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sugerirem que as taxas de juros poderiam permanecer mais altas por mais tempo devido aos riscos inflacionários persistentes e a um mercado de trabalho forte, a reação dos rendimentos de Treasuries foi silenciosa, o que favoreceu os preços do ouro, diz Ricardo Evangelista, da ActivTrades.

O ganho do metal precioso como porto seguro provavelmente reflete as preocupações dos investidores com as possíveis consequências das políticas protecionistas do governo de Donald Trump, acrescenta ele. Uma tarifa de 25% sobre o México e o Canadá e outras tarifas sobre a China devem entrar em vigor neste sábado.

A volta do republicano ao poder aumentará a demanda por ouro em 2025, afirmam os analistas do MUFG. As commodities atuam como uma proteção crítica contra a inflação, e o MUFG espera uma série de choques inflacionários induzidos pela política de Trump.

O ouro registrou um forte início de ano, subindo 7,75% até o momento, e deve avançar muito mais no curto prazo, dada a nova administração dos EUA, escrevem os analistas do MUFG.

*Com informações da Dow Jones Newswires