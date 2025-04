Shoppings movimentam economia e oferecem serviços diferenciados

Três grandes shoppings estão instalados em Santo André. Estes empreendimentos fazem parte da rotina dos moradores da cidade e também dos municicípios vizinhos e se notabilizam não apenas por reunir lojas, mas também pelo oferecimento de serviços diversos, que vão da obtenção de documentos até os cuidados com a saúde.



O mais antigo da cidade é o Shopping ABC, com 28 anos de história. O empreendimento ocupou o espaço deixado pelo antigo Mappin ABC e se consolidou como um dos mais importantes da região. Hoje, recebe 800 mil clientes por mês, tem cerca de 250 operações, sendo 17 lojas âncoras e semi-âncoras, seis megalojas, 33 operações de conveniência e serviço. Além de cinemas e alameda gastronômica.



São 48 mil m² de ABL (Área Bruta Locável), e mais de 2.000 vagas de estacionamento. O shopping também conta com a certificação internacional I-REC, que reconhece que 100% da energia consumida pelo empreendimento são provenientes de fontes renováveis.



O Grand Plaza, que vai completar 28 anos, é o maior da cidade em tamanho e em volume de público. São 72 mil m², com cerca de 340 opções de lojas, serviços e soluções dos mais variados segmentos, incluindo gastronomia, lazer, tecnologia, moda e esportes. Sua área Boulevard, revitalizada em 2012, destaca-se pela diversidade de restaurantes. Por mês, o shopping é visitado por cerca de 1,5 milhão de pessoas, chegando a quase 17 milhões ao ano.



Em 2024, recebeu a inauguração do primeiro Playcenter Family da região. Com 3.000 m², foi o primeiro parque inaugurado logo após a fusão entre a Cacau Show e o Playcenter. No mesmo ano, inaugurou o Corredor da Moda, ampliando sua estrutura de varejo com dez novas lojas para potencializar a diversidade de marcas e oferecer ainda mais opções para seu público.



Inaugurado em 2013, o Atrium Shopping é o caçulinha da cidade. Possui 83 mil m² de área construída, com dois pavimentos de estacionamento e três de lojas. O empreendimento destaca-se pela presença do novo Poupatempo da Saúde, um centro médico com mais de 1.600m², que atende mais de 30 especialidades, além do Detran e Poupatempo-SP. Entre as opções de lazer, estão a Arena Bomboliche, que possui nove pistas e uma área de mais de 650 m² de cama elástica, além do Cinemark, com sete salas. O segmento de alimentação tem uma praça com 20 operações.