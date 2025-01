São Bernardo abre inscrições para cursos esportivos gratuitos

A Prefeitura de São Bernardo vai abrir nos próximos dias as inscrições para cursos esportivos dos programas “Hora do Treino” e “Corpo em Ação”. As atividades, organizadas pela Secretaria de Esportes e Lazer, são gratuitas e destinadas às crianças, adultos e idosos. Os cadastros deverão ser realizados entre os dias 4 a 11 de fevereiro, por meio de formulário de inscrição no site dos cursos (www.cursosesportivossbc.com).

“Investir no esporte e no lazer é também investir na saúde da nossa população. São mais de 10 mil vagas, gratuitas, por todos os centros esportivos espalhados por São Bernardo”, salientou o prefeito Marcelo Lima.

O Programa Hora do Treino oferece cursos de iniciação esportiva, direcionados às crianças e adolescentes, com idade entre 7 e 17 anos, e compreende a iniciação esportiva nas modalidades de futsal, vôlei, basquete, handebol, judô, karatê, natação, entre outros.

Já o Programa Corpo em Ação é destinado a adultos e idosos e possui as seguintes atividades: ginástica, hidroginástica, dança, alongamento, yoga, tai chi chuan, pilates, ginástica funcional, entre outras modalidades. Para participar é necessário ser maior de 18 anos.

RESERVA DE VAGAS - Dentro das vagas ofertadas, há reserva de 30% delas para atendimento prioritário às pessoas com deficiência, laudo médico ou em vulnerabilidade social. “Queremos garantir que todos sejam atendidos em nossa cidade e que possam ter uma qualidade de vida melhor por meio do esporte”, acrescentou o secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Fran Silva.

INSCRIÇÕES - As inscrições serão realizadas somente pelo site: www.cursosesportivossbc.com e o interessado deve fazer o seu cadastro, com seus dados pessoais, e depois escolher uma turma de interesse. No período de inscrições, serão oportunizados plantões nos equipamentos esportivos municipais, para prestar atendimento e orientações aos interessados. Para realizar sua inscrição acesse o site www.cursosesportivossbc.com.

As aulas são destinadas apenas aos moradores de São Bernardo.

04/2/2025 às 10h00 - Abertura geral das turmas (ginástica, pilates, ritmos, vôlei, futsal, etc.);

05/2/2025 às 10h00 - Turmas de HIDROGINÁSTICA para adultos (40 a 59 anos de idade);

06/2/2025 às 10h00 - Turmas de HIDROGINÁSTICA para Idosos (maiores de 60 anos de idade);

07/2/2025 às 10h00 - Turmas de NATAÇÃO para iniciantes (acima de 7 anos de idade);

11/2/2025 às 10h00 - Turmas do PELC, Ginástica Rítmica e Ginástica Artística (vagas remanescentes);

VEJA ABAIXO A RELAÇÃO DE CURSOS OFERECIDOS E OS RESPECTIVOS CENTROS ESPORTIVOS DA CIDADE

Alves Dias

Modalidades: Ginástica e Alongamento para adultos e idosos; Vôlei para crianças e adolescentes;

Centro Esportivo: Ginásio de Esportes Atílio Pessotti (Alves Dias)

Endereço: Av. Oswaldo Fregonezi, 101

Telefone: 4109-7469

Montanhão (Areião)

Modalidades: Ginástica e Alongamento para adultos e idosos; Ballet para crianças e adolescentes;

Centro Esportivo: Centro de Convivência Dom Jorge Marcos Oliveira (Areião)

Endereço: Estrada Pedra Branca, 754

Telefone: 4339-9207

Aquacentro (Jd. Nossa Senhora de Fátima)

Modalidades: Hidroginástica e Dança Fitness para adultos e idosos.

Centro de Reabilitação e Fisioterapia Esportiva (Aquacentro).

Endereço: R. Valdomiro Luis da Silva, 279 – Jd. Nossa Sra. de Fátima.

Telefone: 4125-3875

Arena Beach

Modalidades: Vôlei de Areia, Dança Fitness e Beach Tênis para adultos e idosos. Ballet e Beach tênis para crianças e adolescentes.

Centro Esportivo: Arena Beach Riacho Grande

Endereço: Rua Sofia D’Angelo Caputo, 275 – Riacho Grande.

Telefone: 2630-7415

Baetão (Baeta Neves)

Modalidades: Natação e Hidroginástica para adultos e idosos. Natação para crianças e adolescentes (12 a 17 anos).

Centro Esportivo: Complexo Aquático do Baetão

Endereço: Rua Armando Ítalo Setti, 901

Telefone: 4332-9816

CREC Baetinha (Bairro Baeta Neves)

Modalidades: Ginástica Funcional, Pilates, Alongamento, Artesanato, Yoga, Aikido e Dança Fitness para adultos e idosos; Futebol Society, Judô e Basquete para crianças e adolescentes;

Centro Esportivo: Deputado Odemir Furlan (Baetinha)

Endereço: Rua Bauru, 20

Telefone: 2630-9319

CREEBA (Bairro Assunção)

Modalidades: Ginástica Funcional, Voleibol Adaptado, Alongamento, Hidroginástica e Natação Adaptada para adultos e idosos; Basquete, Natação Adaptada, Ballet e Voleibol para crianças e adolescentes;

Centro Esportivo: Centro Recreativo Esportivo Especial Luiz Bonício (CREEBA)

Endereço: Rua Benedetto Marson, 35

Telefone: 4351-6962

Centro Cultural Ferrazópolis (Gemada)

Modalidades: Dança fitness para adultos e idosos; Futsal e Ballet para crianças e adolescentes;

Centro Esportivo: Centro Cultural Jácomo Guazzelli

Endereço: Rua Rosa Pacheco, 201

Telefone: 4127-2324

Centro de Convivência do Ferrazópolis (Mariana Benvinda)

Modalidades: Dança Fitness, Ginástica Funcional e Alongamento para adultos e idosos; Basquete, Futsal e Vôlei para crianças e adolescentes;

Centro Esportivo: Centro de Convivência Mariana Benvinda da Costa

Endereço: Rua Aureliano de Souza, 6

Telefone: 4127-0771

Jardim do Lago

Modalidades: Ginástica Funcional, Dança Fitness, Artesanato e Alongamento para adultos e idosos; Handebol, Vôlei e Futsal para crianças e adolescentes;

Centro Esportivo: Ginásio Poliesportivo José Vicente Lopes (Tozinho)

Endereço: Rua Ministro Nelson Hungria, 450

Telefone: 4357-6426

Jerusalém

Modalidades: Ginástica Funcional, Dança Fitness e Alongamento para adultos e idosos; Ginástica Rítmica e Vôlei para crianças e adolescentes;

Centro Esportivo: Centro Esportivo Jerusalém

Endereço: Rua Lázaro de Oliveira Leite, 200

Telefone: 4355-9700

Lavínia (Bairro dos Casa)

Modalidades: Ginástica Funcional,Dança Fitness, Dança Cigana, Artesanato, Yoga, Pilates e Alongamento para adultos e idosos;

Centro Esportivo: Centro Esportivo Lavínia

Endereço: Avenida Capitão Casa, 1500

Telefone: 4125-5198

Clube dos Meninos (Rudge Ramos)

Modalidades: Ginástica Funcional, Alongamento, Yoga e Pilates para adultos e idosos;

Centro Esportivo: Meninos Futebol Clube

Endereço: Av. Caminho do Mar, 3222

Telefone: 4368-5203

Jardim das Orquídeas

Modalidades: Ginástica Funcional, Pilates, Musculação e Alongamento para adultos e idosos; Futsal, Vôlei e Ballet para crianças e adolescentes.

Centro Esportivo: Centro Esportivo Eder Simões Barbosa (Orquídeas)

Endereço: Estrada Poney Club, 148

Telefone: 4336-2665

CREC Paulicéia

Modalidades: Ginástica Funcional, Alongamento, Artesanato, Canto Coral, Yoga, Dança Fitness, Vôlei Adaptado, Natação e Hidroginástica para adultos e idosos; Natação, Basquete, Ginástica Rítmica, Futsal e Vôlei para crianças e adolescentes;

Centro Esportivo: CREC Gentil Antiquera

Endereço: Rua Francisco Alves, 460

Telefone: 4178-9455

Planalto

Modalidades: Ginástica Funcional, Alongamento e Dança Fitness para adultos e idosos; Vôlei para crianças e adolescentes.

Centro Esportivo: Centro Esportivo Roberto de Almeida Nunes (Planalto)

Endereço: Rua Eunice Weaver, 60

Telefone: 4341-8445

Poliesportivo Adib Moyses Dib (Av. Kennedy)

Modalidade: Ginástica Funcional para adultos e idosos.

Centro Esportivo: Ginásio Poliesportivo Municipal de São Bernardo

Endereço: Avenida Kennedy, 1155

Telefone: 4126-5600

Taboão

Modalidades: Ginástica Funcional, Dança Fitness e Alongamento para adultos e idosos; Futsal e Basquete para crianças e adolescentes.

Centro Esportivo: Ginásio de Esportes Benedito Pieralini Benaglia (Taboão)

Endereço: Rua Alfredo Bernardo Leite, 1287

Telefone: 4361-7622

Riacho Grande

Modalidades: Ginástica Funcional, Vôlei Adaptado e Alongamento para adultos e idosos; Ginástica Rítmica para crianças e adolescentes.

Centro Esportivo: Ginásio poliesportivo João Soares Brasa

Endereço: Rua Marcílio Conrado, 500

Telefone: 4397-5009

Terra Nova

Modalidade: Ginástica Funcional, Dança Fitness e Alongamento para adultos e idosos.

Centro Esportivo: Ginásio Poliesportivo Rolando Marques

Endereço: Rua Pastor Tito Rodrigues Linhares, 03

Telefone: 4101-4267

Vila Marlene

Modalidades: Ginástica Funcional, Dança Fitness, Hidroginástica, Yoga, Pilates, e Alongamento para adultos e idosos; Natação para crianças (7 a 11 anos) e Judô para crianças e adolescentes.

Centro Esportivo: CREC Otávio Edgar de Oliveira

Endereço: Rua Continental, 808

Telefone: 4123-2350

Vila São Pedro

Modalidades: Ginástica Funcional e Dança Fitness para adultos e idosos; Vôlei para crianças e adolescentes;

Centro Esportivo: Centro Esportivo Vila São Pedro

Endereço: Rua Santo Antônio, 300

Telefone: 4129-2088