Xuxa Meneghel estreia novo quadro no Fantástico sobre adoção de pets

A Rainha dos Baixinhos está de volta às telinhas da TV Globo. Nesta quinta-feira, dia 30, Xuxa Meneghel fez uma participação no Mais Você, com Ana Maria Braga, para falar sobre seu novo quadro no Fantástico, o Deu Petch.

O programa terá quatro episódios e abordará a história de diversos animais que foram abandonados ou que foram encontrados em situação de risco. A atração estreia neste domingo, dia 2.

Vale lembrar que Xuxa é apaixonada por animais, e já chegou a ter mais de 50 cachorros simultaneamente. Inclusive, Meneghel adotou a pequena Doralice, que agora é sua fiel escudeira até mesmo em viagens.