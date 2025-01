Marcelo Lima planeja com Estado entrega de moradias

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, se reuniu ontem com o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, para discutir o planejamento de entrega de 2.000 unidades habitacionais em andamento na cidade. O encontro teve como objetivo organizar um cronograma de obras dos empreendimentos.

A reunião foi realizada na sede da Pasta na Capital e foi acompanhada também pelo diretor financeiro da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), Nédio Rosseli, e pela titular da Habitação de São Bernardo, Frida Waidergorn, bem como integrantes da equipe técnica da secretaria.

“Foi uma discussão produtiva em que pudemos planejar cada projeto habitacional em andamento na nossa cidade. Essa organização do cronograma é muito importante para todos os envolvidos, sobretudo para os beneficiários, que aguardam com enorme expectativa. Quando se trata em empreendimentos residenciais, estamos falando dos sonhos de milhares de famílias”, frisou Marcelo Lima.

Entre os projetos estão o conjunto residencial Monte Sião I, II e III, às margens da Rua Padre Leo Comissari, na Vila Areião, que compreende a construção de 658 apartamentos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

Outros empreendimentos tratados foram o condomínio Cores São Bernardo, na Estrada do Cooperativa, no Alvarenga (296 unidades), o conjunto Eiji Kikuti (381 unidades), Alvarenga Peixoto (120 unidades) e Vila Esperança (176 unidades), além dos projetos de urbanização integrada do Serro Azul e do Alvarenguinha.