Empate contra lanterna deixa Água Santa em risco no Paulista

Logo após desencantar e conquistar sua primeira vitória no ano, o Netuno tinha uma boa chance para engatar uma sequência positiva, em um jogo contra o Botafogo, lanterna da competição, com nenhum triunfo. Porém, em um empate amargo por 1 a 1 frustrou os planos do time diademense.

Com o placar igual, o Água Santa chega aos quatro pontos, se mantendo na lanterna do Grupo C, e apenas dois pontos à frente da Portuguesa, time que abre a zona de rebaixamento na tabela geral.

Toda a emoção da partida ficou para o primeiro tempo. O Botafogo abriu o placar com o zagueiro Allyson, aos oito minutos. Porém, logo depois, aos 22, o defensor fez pênalti no atacante Ademilson, e Neílton bateu com categoria para empatar. Na segunda etapa, as equipes criaram poucas chances claras, que pararam nas boas atuações dos goleiros João Carlos e Ygor Vinhas.

No sábado (1º), o Netuno volta à Arena Inamar para um desafio contra a Ponte Preta (16h), pela sexta rodada.