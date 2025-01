Claudia Raia se pronuncia após revelar que deu vibrador para filha aos 12 anos de idade

Claudia Raia se pronunciou pela primeira vez sobre a polêmica entrevista que deu ao programa Goucha, exibido em um canal de Portugal. Caso você não se lembre, a atriz disse que deu um vibrador para a filha Sofia, quando a menina tinha 12 anos de idade e causou um burburinho nas redes sociais.

Através das redes sociais nesta quarta-feira, dia 29, a famosa afirmou que sua fala foi tirada de contexto e que também sempre foi aberta em falar com os filhos sobre qualquer assunto.

Minha fala foi tirada de contexto. Sempre incentivei o diálogo aberto com meus filhos sobre todos os temas, incluindo educação sexual, de maneira respeitosa e adequada para cada idade. Como mãe, minha prioridade sempre foi criar um ambiente de confiança e informação. Mas entendo que cada família tem sua própria abordagem, e respeito isso, disse o texto.

A declaração que gerou todo esse reboliço começou quando Raia falava sobre menopausa e a importância da reposição hormonal:

- Os brinquedos [sexuais] ajudam e muito. Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica. Tenho 17 vibradores em casa, e quando a Sofia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: Vá se investigar, vai saber do que você gosta. Hoje é prescrição médica.

Vale lembrar que a atriz é mãe de três filhos. Além de Sofia, de 22 anos de idade, ela também tem Enzo, de 27, ambos do antigo relacionamento com Edson Celulari e também, o caçula, Luca, de um ano de idade, fruto da relação com Jarbas Homem de Mello.