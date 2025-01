Spoiler na área! Tadeu Schmidt revela novidades sobre o almoço do Big Fone no BBB25

Revelado! Tadeu Schmidt publicou um vídeo nas redes sociais contando como vai funcionar o almoço especial no BBB25 nesta quarta-feira, dia 29. Segundo o apresentador, a dupla Eva e Renata, que atenderam o Big Fone, junto com os convidados delas, Maike e Gabriel, e Dona Delma e Guilherme , terão que fazer algumas escolhas durante a refeição.

Para movimentar o jogo, os brothers terão que selecionar duas pessoas para mudar de quarto e uma para perder o show que acontecerá nesta quarta-feira, dia 29. Eles também vão ter que escolher duas pessoas para ficarem amarradas por tempo indeterminado.

- É spoiler que vocês querem? Então toma spoiler! [...] Atenção para o que vai acontecer no almoço do Big Fone: as três duplas que vão para o almoço vão ter que escolher primeiro, duas pessoas para trocar de quarto, então uma pessoa que está nos Anos 50 vai para o Nordeste, e uma pessoa que está no Nordeste vai para o Anos 50. Vão escolher uma pessoa para ficar fora do show de quarta, vai ficar todo mundo se divertindo hoje e ela trancada em casa. E vão ter que escolher duas pessoas para ficarem amarradas por tempo indeterminado.

Eita, quem você acha que serão os escolhidos?