Meryl Streep cria estratégia para escapar dos incêndios

O sobrinho de Meryl Streep, Abe Streep, escreveu um artigo para a New York Magazine contando detalhes sobre as destruições causadas pelos incêndios em Los Angeles, nos Estados Unidos, o qual foi publicado na última terça-feira, dia 28. Na matéria, ele relatou o que sua tia passou para conseguir fugir do fogo, e revelou que a atriz passou por alguns perrengues:

"Mandatos de evacuação foram enviados por toda a cidade. Minha tia Meryl Streep recebeu a ordem para evacuar no dia 8 de janeiro, mas, quando tentou sair, descobriu que uma árvore grande havia caído na entrada de sua garagem, bloqueando sua única saída", começou ele.

Segundo Abe, Meryl precisou cortar um buraco do tamanho de seu carro na cerca que dividia a casa dos vizinhos com a dela para escapar do perigo:

Determinada a sair, ela pegou um alicate emprestado de um vizinho, cortou um buraco do tamanho de um carro na cerca que dividia com os vizinhos do outro lado e passou pelo quintal deles para escapar.

Além dela, o autor conversou com seu amigo de longa data e ator de Only Murders in the Building, Martin Short, que também precisou deixar sua casa para trás, mas contou para ele que levou os álbuns de família com ele. Outro ator, Haley Joel Osment, teve que evacuar da sua residência e compartilhou que acabou perdendo cerca de 500 discos que possuía e um piano que seus pais lhe deram de presente de 18 anos.

Para a publicação de Abe, Osment questionou: "Não estou querendo culpar ninguém, mas só quero saber, quando tudo isso for investigado: houve uma decisão de simplesmente deixar o bairro inteiro ser destruído?"