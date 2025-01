No Mais Você, Edilberto e Raissa dizem que Diogo Almeida se deixou levar pelo coração no BBB25

Dia de Café com Eliminado! E, nesta quarta-feira, 29, quem foi conversar com Ana Maria Braga foi a dupla Edilberto e Raissa, a última dupla a deixar a casa do BBB25.

Para começar, Ana quis saber se pai e filho haviam feito tudo que haviam planejado antes de entrar no jogo. Vale lembrar que os dois ficaram conhecidos por já chegarem com o pé na porta no game.

- A gente monta um monte de estratégia. A gente conversou muito. A gente se alinhou. Mas é tudo muito diferente, explicou Edi.

Conformados, os circenses afirmaram que, de qualquer forma, iriam para o paredão nesta segunda semana de jogo. Durante o bate-papo, Edi contou que talvez tenha exagerado ao falar que estavam sendo perseguidos, mas que, ainda assim, eles eram alvo de grande maioria da casa.

- Eu não soube me expressar direito, eu deveria ter falado que ficava muito comado colocar as coisas na gente. Tudo era Edi e Raissa.

Segundo Raissa, outras duplas, que não tinham problemas com eles, passaram a colocá-las em foco por tomarem as dores de Aline e Vinicius, que eram seus rivais no jogo.

- O grupo que a Aline e Vinicius estão pegaram essa dor para eles. E pensaram: Como eu não tenho opção, eu voto neles [Raissa e Edi], porque eles são opção de outras pessoas.

Ainda de acordo com Edi, seu jeito explosivo no jogo já era um traço em sua vida pessoal:

- Eu sou assim na vida, o circense tem que ser assim, e eu levei isso para o jogo. A ideia de tentar fazer tudo mais rápido. Eu sou acelerado. No entanto, eu tentei ao máximo não ofender ninguém. Se eu ofendi alguém, eu peço desculpas.

Para finalizar, Edilberto ainda comentou a decisão de Diogo de não enviar Aline e Vinicius para o paredão. Segundo o palhaço, o brother seguiu seu coração:

- Ele apaixonou, porque de verdade, a Aline muito mais bonita. Ela é inteligente, reforçou Edi.

E continua:

- O coração dele é maior que os músculos da Gracyanne, e ele se deixou levar pelo coração.