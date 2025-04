Uma Noite no Museu: Instituição sorteia 'festa do pijama' com obras célebres e mais regalias

O museu britânico National Gallery, em Londres, divulgou uma oportunidade digna das cenas de Uma Noite no Museu. A instituição vai sortear uma "festa do pijama" no local, em que o ganhador passará uma noite glamourosa entre obras de artistas como Botticelli, Monet e Van Gogh, e mais regalias.

No dia 9 de maio, o sorteado será recebido com um jantar, com direito a um convidado, no recém-inaugurado restaurante da galeria, o Locatelli. Depois, ganhará um tour exclusivo com um "estimado curador do museu".

A ação é realizada em comemoração à reabertura da ala Sainsbury Wing e à reforma da National Gallery, em uma reordenação das obras do acervo. O resultado é a exibição C C Land: The Wonder of Art, a ser inaugurada no dia 10 de maio. O ganhador poderá conferir tudo em primeira mão.

Na hora de dormir, por fim, o hóspede ficará "em um quarto personalizado cercado pelos maiores artistas do mundo", segundo o site do museu. A cama ficará no trecho que conecta a recém-reformada ala Sainsbury com o resto do museu.

No dia seguinte, ele terá café da manhã na cama e um tempo para explorar a mostra "antes que as multidões cheguem". Por isso, o sorteio foi intitulado "Wake Up to the Wonder of Art", "acorde com a maravilha da arte", em português.

Para participar do sorteio, basta se inscrever na newsletter da National Gallery até 28 de abril. O regulamento do concurso ressalta que é de responsabilidade dos participantes "garantir que estejam disponíveis e aptos a comparecer às instalações da National Gallery para receber o prêmio nos horários e datas exigidos".