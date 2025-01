Edilberto e Raissa são os eliminados do segundo paredão do 'BBB 25'

Edilberto e Raissa foram os eliminados do segundo Paredão do BBB 25 nesta terça-feira, 28, com 50,7% dos votos. Os dois disputavam a permanência no programa com Vitória Strada e Mateus e com Diego e Daniele Hypolito, que receberam 43,51% e 5,79% dos votos, respectivamente.

A eliminação que aconteceu nesta terça foi a última em duplas da edição. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou que a semana contará com uma nova dinâmica e um novo Big Fone.

No discurso de eliminação, Tadeu falou sobre a "falta de resposta sobre o jogo" no reality. "É difícil saber se está no caminho certo. Para certas coisas, não há dúvida, porque vocês têm as respostas dentro de vocês", disse.

O apresentador perguntou aos participantes se, caso eles estivessem assistindo ao programa, estariam torcendo pela própria dupla. "Estariam torcendo por um leão no quarto e um gatinho na frente dos concorrentes?", questionou.

Ao saírem do programa, Raissa afirmou estar "feliz só por ter entrado". Edilberto disse que a dupla "quis iniciar um jogo que estava morno". "Eu estava aprendendo dentro da casa", comentou ele.

Relembre como foi a formação do Paredão

Os líderes Diogo Almeida e Vilma indicaram Vitória Strada e Mateus para disputar a berlinda no último domingo, 26. A segunda vaga no Paredão foi definida no mesmo dia, após Camilla atender ao Big Fone (ele já havia tocado no sábado, 25, mas foi anulado). Com isso, a dupla Camilla e Thamiris garantiu imunidade e indicou Edilberto e Raissa para brigar pela permanência na casa.

Houve um empate entre Renata e Eva e Diego e Daniele Hypolito na votação da casa. Coube aos líderes decidirem a terceira dupla para o paredão. Diogo e Vilma optaram pelos ex-ginastas.

Edilberto e Raissa tiveram direito a um contragolpe e escolheram Delma e Guilherme. A sogra e o genro, porém, escaparam da berlinda na prova bate-volta.