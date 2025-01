A Igreja Católica... ...e os metalúrgicos. As CEBs. O Fundo de greve. Os padres operários. A importância de Dom Claudio.

O brasilianista John French nos faz voltar aos idos de 1978, 1979, 1980... E pergunta: qual a importância do catolicismo, da Igreja Católica, naqueles movimentos?

E relembra:

1 - Houve vários instantes nas assembleias em que trabalhadores, dirigentes e religiosos deram-se as mãos e rezaram o Pai-Nosso.

2 - Trabalhos importantes, de intelectuais em geral, desmereceram, não enfatizaram a questão do catolicismo e do bispo liderando.

Quem responde são os jornalistas Maria Helena Domingues, Fernando Ferreira e Solange do Espírito Santo.

AS CEBs

A Igreja teve um grande papel. Ela tinha as Comunidades Eclesiais de Base com um trabalho de formação da população, dos seus fiéis, muito enfocado nos jovens. A Igreja, naquele momento da ditadura, teve o papel de conscientizadora. Ela precede o movimento, inclusive.

Solange Espírito Santo

DOM CLAUDIO

Tínhamos em Dom Claudio, bispo diocesano, uma grande liderança. Ele foi fundamental para o sucesso da greve. As orientações que ele dava. A calma com que conduzia as intervenções. Tudo isso fortaleceu a imagem da Igreja Católica.

Helena Domingues

PADRES OPERÁRIOS

Dom Claudio e os padres operários. Gostaria de lembrar do padre Rubens Chasseraux, de Vila Palmares. E de um padre que fazia passeatas em seu bairro, no Parque João Ramalho. Chegaram a metralhar a casa dele.

Fernando Ferreira

E havia a divisão da Igreja. Dom Claudio criou o folheto “ABC Litúrgico”, para o acompanhamento das missas, mas havia padres que preferiam trazer outros folhetos, de Aparecida, à época mais conservadores.

Em Santo André, o falecido prefeito Lincoln Grillo segurava as pontas, ele que veio do movimento sindical, de origem bancária. Grillo não permitia que o Estádio Bruno Daniel fosse usado para a assembleias, não liberava a área do Paço Municipal. Então os trabalhadores subiam o morro e se reuniam na igreja do Bonfim, no Parque das Nações.

Estava bem presente a figura do primeiro bispo, Dom Jorge Marcos de Oliveira, chamado de o Bispo dos Trabalhadores e, até mesmo, de o Bispo Vermelho.

A SÉRIE

E agora?

Os passos do jornalismo

Os passos da sociedade.

Operários perderam seus empregos.

Filhos têm ódio do que aconteceu.

Não há heróis nem vilões.

E os fura-greves?

A vitória dos fake News...

NO AR

“Memória” prepara a quinta parte desta série exclusiva. John French indaga: os grandes movimentos dos anos 80 e 90, foram bons ou ruins para a região?

SOB AS BÊNÇÃOS...

1 – Helena Domingues: o Fundo de Greve, em São Bernardo, funcionava na Paróquia da Igreja Matriz, a da Boa Viagem

2. 3. Dom Claudio na fábrica, metalúrgicos no Largo da Matriz da Boa Viagem: o papel da Igreja

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 29 de janeiro de 1995 – Edição 8923

MODO DE VIDA – “Mansão” na favela custa R$ 40 mil à vista.

Um sobrado na Tamarutaca, à beira da Avenida Prestes Maia, em Santo André, ocupava terreno de 12 metros quadrados e possuía três quartos com carpete.

Reportagem: Isabel Contadório e Gilberto Marques (foto).

COMPORTAMENTO – Empresas já aceitavam namoro no trabalho.

Grandes corporações evitavam estabelecer regras rígidas para relações afetivas entre funcionários, casos da Rhodia, Basf e Scania. Exceção ficava com chefe e subordinado.

Reportagem: Eduardo Lima.

CINEMA – Ruas ainda guardam cenários da Vera Cruz. O ex-prefeito Geraldo Faria Rodrigues, que trabalhou na companhia como técnico, deixava uma contribuição importante à Memória, localizando espaços externos onde foram rodadas fitas importantes.

Dois exemplos:

“Sai da Frente”, com Mazzaropi, com cenas rodadas no Largo da Matriz da Boa Viagem.

“O Cangaceiro”, obra-prima de Lima Barreto, com tomada num morro da Estrada do Vergueiro, onde depois seria construído o Hospital São Bernardo.

São Bernardo da neblina, da garoa, dos italianos e dos marceneiros, transformou-se por breves momentos em verdadeira caatinga do sertão nordestino, numa imagem clássica do cinema nacional.

TESTEMUNHO. Cena de O Cangaceiro e Geraldo Faria Rodrigues: há 30 anos, o ex-prefeito mostrava do Paço Municipal onde Lima Barreto registrou a marcha dos figurantes do mais emblemático dos filmes rodados na Vera Cruz

EM 30 DE JANEIRO DE...

1905 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra – O professor Cristiano Castanho, ultimamente removido do Grupo Escolar de Iguape para esta localidade, já assumiu o exercício do cargo.

É o caso de felicitarmos os habitantes da Estação Rio Grande, por verem preenchida uma lacuna de há muito aberta na instrução dos futuros representantes deste recanto.

É verdade que existia uma escola mista, porém, por maior boa vontade que possuía uma professora, jamais será capaz de bem poder encaminhar intuitivamente um menino destes criados com a ampla liberdade que têm os das pequenas localidades.

Governo do Estado comprava a Estrada de Ferro Sorocabana, “ao invés de resgatá-la nos termos do contrato em vigor”.

Para o jornal “O Estado de S. Paulo”, o governo colocava São Paulo fora do direito brasileiro.

Da Agência Havas – Moscou, 26. O total de operários que se acham em paredes nesta cidade é de 30.000.

1955 – Santos, 21 – Os operários do DER que trabalhavam nas obras da baixada da Via Anchieta, em sinal de protesto, paralisavam o serviço. Motivo: falta de pagamento dos salários.

Oito estátuas eram inauguradas no frontispício da Matriz de Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América, Capital.

