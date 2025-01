Maíra Cardi revela ter emprestado cartão de crédito pessoal para funcionário decorar a própria casa

Em 2024, Maíra Cardi contou que ela e o marido, Thiago Nigro, estão de mudança, revelando até que comprou apartamentos para seus funcionários estarem perto de sua nova residência.

Na última segunda-feira, dia 27, a influenciadora usou as redes sociais para contar que emprestou o cartão de crédito pessoal para que um funcionário pudesse decorar a própria casa. No entanto, ela não ficou nada feliz ao ver que ele comprou tudo do mais simples.

- Peguei meu cartão de crédito, dei na mão do caseiro e falei: Compra tudo que você quiser, decora sua casa. Eu achei que isso fosse ser bom, não é? Porque ele compraria do gosto dele e tal. Eu já tinha escolhido o apartamento e mandei minha decoradora lá só para dar uma olhada, ver se não faltava alguma coisa e ela falou que não tem condições de ficar daquele jeito, que a decoração dele tadinho... ficou muito ruim, contou ela.

Maíra seguiu explicando que optou por refazer toda a decoração, pois o caseiro teria escolhido móveis baratos e ela gostaria de vê-lo confortável:

- A mesa é pequena, ele escolheu as coisas mais baratinhas que tinha. Agora estou tendo que decorar tudo de novo, porque ele só comprou coisa baratinha e eu não quero que ele fique com coisa ruim, eu quero que ele fique com coisa boa. Ele é simples, não quis gastar muito, mas quero que ele viva bem e com conforto, então eu vou trocar tudo.

Outra situação que a influenciadora fitness passou e que também compartilhou nas redes sociais, foi a reação da filha Sofia ao ver o novo visual da mamãe. Maíra Cardi ficou ruiva e mostrou a nova coloração das madeixas para a pequena de seis anos de idade, questionando:

- O que você achou? Não gostou?

A herdeira da influenciadora respondeu, sincera:

- Não. Eu queria que você pintasse de loiro.

Maíra disse à ela que queria fazer algo diferente, e a garotinha rebateu:

- Não combina com você!