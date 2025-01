Co-dirigindo Beleza Fatal, Caio Blat abre o coração: - Começando de novo

Novidades na área! Na segunda-feira, dia 27, estreou a primeira novela da Max, Beleza Fatal, em um novo formato. Semanalmente serão liberados cinco capítulos e o número de 40 capítulos inova. Além disso, outro lançamento que rolou no folhetim é a participação de Caio Blat na direção.

O artista, que tem décadas de carreira, revelou que a novela inteira trouxe novas sensações para quem trabalhou nas filmagens:

- Essa novela tem uma emoção muito diferente a gente já lançou muitos trabalhos, tem gente no ramo há décadas, mas essa é totalmente diferente. Tem a sensação de estar começando tudo de novo, de estar abrindo um novo campo, de estar falando para um novo público. É o formato dos sonhos, acontece tudo o tempo todo, um texto brilhante do Rapha [Raphael Montes, autor].

Mas o trabalho de Blat na direção de Beleza Fatal foi conseguido por insistência do ator. Segundo ele, e a diretora Maria de Médici, Caio sempre pedia para ficar com ela ajudando no que pudesse:

- Foi um luxo, eu tinha noção desse projeto para nosso mercado e então eu pedi para a Maria para estar do lado dela, ser assistente dela, para aprender com ela. Eu queria estar o tempo inteiro lá, queria saber de tudo o que estava acontecendo. Eu ficava o dia inteiro, eu queria aprender, eu queria participar de todas as etapas, porque é como se a gente se sentisse começando de novo depois de décadas de experiência. Muito emocionante.