Diretor de Holywood é condenado a pagar mais de nove bilhões de reais por crimes sexuais

O ator e diretor norte-americano James Toback, indicado ao Oscar pelo filme Bugsy de 1991, foi condenado a pagar um bilhão e 600 milhões de dólares, mais de nove bilhões de reais, após um julgamento por agressão sexual envolvendo 40 mulheres.

Segundo informações da revista Variety, James foi um dos primeiros profissionais da indústria norte-americana a ser acusado no movimento contra violência sexual denominado Me Too, sendo acusado de abusar de seu poder para agredir sexualmente mulheres por cerca de quatro décadas.

No total, 40 mulheres foram testemunhas das violências no julgamento do ator, que durou sete dias. Além de negar todas as acusações, Toback também não compareceu a nenhum dia de julgamento, apesar da gravidade das acusações. Ao final, ele foi julgado à revelia.

A principal vítima e testemunha do caso, Mary Monahan, comemorou a decisão do júri em um comunicado enviado ao veículo.

Por décadas, carreguei esse trauma em silêncio, e hoje, um júri acreditou em mim. Acreditou em nós. Isso muda tudo. Este veredicto é mais do que um número, é uma declaração. Não somos descartáveis. Não somos mentirosas. Não somos danos colaterais na busca de poder de outra pessoa. O mundo sabe agora o que sempre soubemos: o que ele fez foi real. E o que fizemos ? nos posicionando, falando abertamente, foi certo, escreveu.

Entre as atrizes conhecidas estão Julianne Moore, Rachel McAdams e Caterina Scorsone. Todas afirmam que James se aproximava nas ruas de Nova York, nos Estado Unidos, oferecendo falsas promessas de oportunidades no cinema para atrair jovens mulheres.

James Toback não se posicionou sobre o veredito.