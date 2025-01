Amanda Kimberlly encanta ao compartilhar vídeo de momento carinhoso com Helena

Alerta: perigo de morrer de amores com fofura extrema! Amanda Kimberlly derreteu completamente o coração dos seguidores ao compartilhar nos Stories do Instagram um vídeo para lá de encantador com Helena, sua filha com Neymar Jr..

A modelo publicou um registro em que surge dando beijos na bochecha da menininha e a cobrindo de carinhos. A pequena é filmada toda sorridente e alegre enquanto é paparicada pela mamãe, que colocou a música A Nossa Canção de Vanessa da Mata como trilha sonora do vídeo.

A canção escolhida por Amanda diz:

Veja bem, foi você / A razão e o porquê / De nascer esta canção assim / Pois você é o amor / Que existe em mim.

Helena nasceu dia 3 de julho de 2024 e é a terceira filha de Neymar Jr., que também é pai de Davi Lucca e Mavie. O jogador de futebol ainda está esperando mais uma menina com Bruna Biancardi.