Em casa, Verdão pode complicar Bragantino na briga contra degola

Com um começo morno na elite do Paulista, o Palmeiras busca o reencontro com as vitórias após ser derrotado pel Novorizontino, por 2 a 1, no último sábado, na Arena Barueri. E, para isso, deve bater, no Allianz Parque, o Bragantino (19h30 de hoje), que faz campanha instável.

O Verdão é o vice-líder do Grupo D, com sete pontos, e precisa vencer para não deixar a briga pela liderança contra o São Bernardo FC, que soma nove pontos. Já o adversário é terceiro da Chave B, com três, fora da zona de classificação, e luta contra o Z-2 na tabela geral.

Para a partida, o treinador Abel Ferreira deve dar sequência ao rodízio de formações, e a escalação utilizada na vitória (2 a 1) no clássico contra o Santos, na quarta-feira passada, deve ser repetida, com os garotos Estêvão e Thalys no comando ofensivo.