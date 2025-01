Apple TV+ traz estreias de fevereiro com produções internacionais, animações e séries documentais

O Apple TV+ inicia fevereiro com uma programação diversificada, repleta de lançamentos que prometem conquistar públicos de diferentes idades e interesses. Entre os destaques está o aguardado longa-metragem de ação Entre Montanhas (The Gorge), protagonizado por Anya Taylor-Joy e Miles Teller. A trama acompanha dois agentes de elite, posicionados em lados opostos de um desfiladeiro ultrassecreto, que precisam lidar com uma ameaça misteriosa enquanto desenvolvem um vínculo inesperado.

Da Espanha, chega a série de comédia romântica Amor até o Fim (Love You to Death/A muerte), criada pelo renomado diretor Dani de la Orden. A produção em oito episódios, falada em espanhol, traz no elenco Verónica Echegui e Joan Amargós e narra a história emocionante de Raúl, um homem com um raro câncer no coração, que reencontra Marta, uma mulher de espírito livre e grávida, levando ambos a questionarem suas crenças sobre amor, destino e a vida.

Outra estreia internacional é a série alemã Emergência-Berlim (Berlin ER), que oferece um olhar intenso sobre o cotidiano de um pronto-socorro em um dos hospitais mais movimentados de Berlim. Criada pelo ex-médico de pronto-socorro Samuel Jefferson e Viktor Jakovleski, a produção em oito episódios acompanha a Dra. Parker, uma jovem médica que busca recomeçar sua vida enquanto enfrenta os desafios de uma rotina hospitalar caótica.

Para as famílias, o Apple TV+ lança Goldie, uma série animada inspirada no curta-metragem homônimo de Emily Brundige. Em 13 episódios, a produção conta a história de uma menina gigante com um coração ainda maior, que embarca em aventuras épicas com seus amigos na cidade de Boysenberg, promovendo mensagens sobre diversidade, aceitação e celebração das diferenças.

Os fãs de thrillers psicológicos também terão motivos para comemorar com a estreia da segunda temporada de Superfície (Surface). A série, protagonizada por Gugu Mbatha-Raw, segue a trajetória de Sophie, que busca respostas sobre seu passado e enfrenta novos perigos em Londres. A produção é criada por Veronica West e conta com a produção de Reese Witherspoon e Lauren Neustadter.

Para os amantes de esportes, a plataforma estreia a série documental Bola Rolando: Major League Soccer (Onside: Major League Soccer), que mergulha nos bastidores do futebol nos Estados Unidos. A produção, com oito episódios, oferece acesso exclusivo a jogadores, técnicos e clubes, mostrando desde os treinos e estratégias até os desafios pessoais e profissionais dos atletas.