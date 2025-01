GCM de Mauá prende três por tráfico de drogas

Na madrugada deste domingo (26), o pelotão de Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) da Guarda Civil Municipal de Mauá realizou uma operação bem-sucedida no Jardim Zaira, que culminou na prisão de três indivíduos por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Durante patrulhamento pela Rua Guilherme Polydoro, os agentes identificaram um veículo em alta velocidade, cometendo infrações graves de trânsito, como trafegar na contramão e realizar manobras perigosas. Mesmo diante das ordens de parada, o condutor desrespeitou a sinalização, perdendo posteriormente o controle do automóvel e colidindo com o portão de uma residência, resultando em danos materiais significativos.

Após o impacto, os ocupantes do veículo tentaram fugir, mas foram rapidamente contidos pelas equipes da ROMU. Durante a busca veicular, os agentes localizaram diversas porções de entorpecentes, incluindo cocaína, crack, maconha e lança-perfume, além de uma quantia em dinheiro, evidenciando a prática de atividades criminosas.

A ocorrência foi encaminhada à autoridade policial competente, que determinou a realização de perícia no local e ratificou a prisão em flagrante dos três indivíduos.

Essa ação demonstra o compromisso da Guarda Civil Municipal de Mauá com a segurança pública e a manutenção da ordem no município, reafirmando a importância do trabalho preventivo e ostensivo para a tranquilidade da população.

Suspeito é preso com réplica de arma de fogo

Na madrugada desta quinta-feira (23), a Guarda Civil Municipal de Mauá atendeu uma ocorrência envolvendo um indivíduo portando um simulacro (réplica) de arma de fogo no Jardim Zaira.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe da base móvel 40520 recebeu uma denúncia anônima sobre um homem com características suspeitas, que estaria armado na região. O suspeito, trajando blusa vermelha, bermuda e boné verde, foi localizado na Avenida Hugo Scachetti, nº 31, onde foi abordado pelos agentes.

Na averiguação, foi encontrado um simulacro de revólver calibre 38. O homem, identificado como B.C.N., de 29 anos, confessou a intenção de cometer um roubo em um mercado local devido a dificuldades financeiras.

O suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Mauá para as providências cabíveis.