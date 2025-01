Cacau Protásio descobriu pneumonia depois de 'The Masked Singer Brasil'

Cacau Protásio, terceira desmascarada do The Masked Singer Brasil, revelou que descobriu uma pneumonia após o fim das gravações do reality show.

A atriz, que se fantasiou de Dona Lurdes, de Amor de Mãe, deu mais detalhes sobre o diagnóstico durante a sua participação no Mais Você desta segunda-feira, 27.

"Quando eu saí dali, descobri que estava com pneumonia... Eu não sabia que estava doente. Fui gravar pensando que era uma gripe, porque hoje em dia é ar condicionado, sol, calor... Estava gripada e pensei que no próximo programa estaria boa", explicou.

Ela ainda disse que acredita que os sintomas da doença interferiram na sua apresentação. "Minha resistência estava muito menor, muito baixa, não consegui fazer o que acho que conseguiria se estivesse 100%."