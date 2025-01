Catalá celebra resultados e jogo sem sofrer gol no Paulistão

Empatado em pontuação com Corinthians e Mirassol, com nove, o São Bernardo FC é um dos líderes do Paulistão após o término da quarta rodada, quando o clube conquistou a vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, como visitante.

Os resultados são reconhecidos pelo técnico Ricardo Catalá, e o esforço coletivo é o ponto mais elogiado pelo comandante. “Tivemos um jogo duro em Ribeirão Preto. Isso tem muito a ver com o caráter desse elenco. Fomos muito felizes na escolha desses atletas e na montagem desse grupo para representar o São Bernardo”, diz Catalá.

A vitória marcou o primeiro jogo do Tigre nesta edição do estadual em que sua defesa não foi vazada. “Não basta só não tomar gol em um jogo. Precisamos ser consistentes nesse fundamento. Acho que esse é o caminho”, explica Ricardo Catalá. Para o treinador, o primeiro objetivo do time na competição é se garantir na primeira prateleira paulista, e depois, pensar em uma possível classificação para o mata-mata.

O Aurinegro entra em campo amanhã em um desafio contra o Santos, às 18h30, no 1º de Maio.