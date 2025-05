Mauaense aplica 4 a 0 no Manthiqueira e lidera Grupo 3

O Grêmio Mauaense assumiu a liderança do Grupo 3 da Segunda Divisão do Paulista, ao golear o Manthiqueira, por 4 a 0, ontem, em Mauá. Assim, a Locomotiva chegou aos quatro pontos, contra três do adversário, em terceiro. Davi Moares, Cleber, Breno e Wesley marcaram.

Ainda ontem, União Mogi e Ecus empataram, por 1 a 1, em Mogi das Cruzes. Os donos da casa somam dois pontos, em quinto e último lugar na chave, mesma pontuação da equipe de Suzano, em quarto.