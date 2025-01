Grande ABC tem 1.011 vagas de emprego na semana

Os serviços de recolocação das prefeituras do Grande ABC disponibilizam 1.011 vagas de emprego nesta semana.

São Caetano, com 492, é a cidade com maior disponibilidade. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego. Lá é possível visualizar as ofertas, bem como formalizar a inscrição.

Mauá tem a segunda maior quantidade, com 198. As vagas incluem cargos como ajudante geral, atendente de caixa, repositor, motorista entregador, ajudante de serralheiro, operador de CNC, auxiliar de limpeza e manutenção. A lista completa, inclusive com informações sobre exigências, benefícios, salários e locais de trabalho, está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo tem 145 vagas disponíveis, que podem ser consultadas pelo site https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sdect/ctr-central-de-trabalho-e-renda, que é atualizado diariamente. Interessados podem participar de processos seletivos pelo e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br. A unidade funciona na Rua Padre Lustosa, 48, Centro.

A Prefeitura de Diadema oferece 109 vagas, para todos os níveis, incluindo uma exclusiva para pessoas com deficiência e nove de estágio. Destaque para as 15 vagas de controlador de acesso, dez de auxiliar de serviços gerais e dez de ajudante de motorista. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Ribeirão Pires oferece 72 vagas. A seleção acontece no Posto Atende Fácil, em Ribeirão Pires. O PAT de Ribeirão Pires atua nas dependências do Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.